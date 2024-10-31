وفاة نجمة مسلسل "فريندز" بعد معاناة مع المرض

توفيت نجمة مسلسل Friends تيري جار Teri Garr عن 79 عامًا بينما كانت "محاطة بالعائلة والأصدقاء"، بسبب مرض التصلب المتعدد، وفق ما أعلنته مديرة الدعاية الخاصة بها هايدي شايفر، لمجلة PEOPLE.



وكانت قد كشفت "جار" عن تشخيص إصابتها بمرض التصلب المتعدد في عام 2002، وبعد 4 سنوات عانت من تمدد الأوعية الدموية.

وكانت قصة تيري في المسلسل قصيرة، لكنها تركت انطباعًا كبيرًا لدى جمهور العمل، حيث ظهرت الممثلة الراحلة، في ثلاث حلقات من المسلسل الكوميدي الشهير على شبكة NBC بدور الأم البيولوجية لفيبي وأورسولا بوفيه، والتي جسدت دورهما النجمة ليزا كودرو.

ونعت كودرو النجمة الراحلة في بيان شاركته مع مجلة People وقالت فيه: "كانت تيري جار عبقرية في الأدوار الكوميدية وكانت ولا تزال ذات تأثير كبير عليّ وأنا أعلم أنني لست وحدي في ذلك. أشعر بالحظ والامتنان لأنني عملت مع تيري جار".

