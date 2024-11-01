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منة حسين فهمي توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة عمها مصطفى فهمي
منة حسين فهمي توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة عمها مصطفى فهمي
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منة حسين فهمي توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة عمها مصطفى فهمي

فن

2024-11-01 | 06:32
منة حسين فهمي توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة عمها مصطفى فهمي
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Aljadeed
منة حسين فهمي توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة عمها مصطفى فهمي

ظهرت منة الله حسين فهمي، ابنة حسين فهمي وميرفت أمين، برفقة والدتها خلال وداع عمها في مقابر أكتوبر. وقد كان المشهد مؤثرًا، إذ اجتمعت الأسرة لتقديم آخر التحيات في لحظة حزينة.

وفي التفاصيل، وعت منة الله فهمي عمها الراحل بكلمات مؤثرة شاركتها على خاصية "الستوري" على صفحتها في "إنستغرام"، وكتبت: اليوم، قلت وداعاً لرجل يعني لي ولعائلته وأصدقائه الكثير، وبالتأكيد لأي شخص أثر به من خلال فنه.

وأضافت في رسالتها التي شاركتها باللغة الإنجليزية كاتبةً بما معناه: إن تقدير عمي للحياة والإيجابية والبهجة التي تحلى بهما انعكس على كل من عرفه، تاركاً إرثاً مشرقاً من الحب والسلام والتسامح والطيبة.. وعلى الرغم من أنه لم يعد موجوداً بجسده ولكن ضحكته وقوته وروحه ستعيش في قلبي إلى الأبد.

واختتمت رسالتها: الآن بعد أن يرقد بسلام، أنا ممتنة لكل لحظة ثمينة معه. سوف يُفتقد بشدة ولكنه لن يُنسى

 

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