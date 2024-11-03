ابنة بيل غيتس تستقبل مولودتها الثانية وهذا اسمها

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A post shared by Jenn Gates Nassar (@jenngatesnassar)
A post shared by Jenn Gates Nassar (@jenngatesnassar)
أعلنت المغنية المصرية إيمان عبدالغني انفصالها عن زوجها، عازف القانون ماجد سرور، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، تاركةً تفاصيل هذا القرار غامضة.
تصدر اسم الممثل السوري معتصم النهار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة جمعته بلاعب نادي الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا.
نشر الفنان اللبناني وليد توفيق مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام يوثق المعاناة التي يعيشها أبناء بلده في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف مناطق لبنانية مختلفة.