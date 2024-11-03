ابنة بيل غيتس تستقبل مولودتها الثانية وهذا اسمها

استقبلت جينفير، ابنة المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، مولودها الثاني من زوجها الفارس المصري نائل نصار، وذلك في الذكرى الثالثة لزواجهما.

