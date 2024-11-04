بالفيديو- فيفي عبده تعلم حبيبة نيمار عبارتها الشهيرة "خمسة مواه"

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A post shared by Hia Magazine (@hiamag)
A post shared by Hia Magazine (@hiamag)
تصدر اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال احيائها احدى الحفلات في دبي بالامارات العربية المتحدة.
لم تستطع الفنّانة العراقيّة رحمة رياض، أن تكفكف دموعها في الحلقة الأولى من برنامج المواهب “إكس فاكتور”، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بموسمه الثّاني على شاشة تلفزيون دبي، بقيادة لجنة التّحكيم المؤلّفة من الفنّان اللبنانيّ راغب علامة والفنّانة العراقيّة رحمة رياض والفنّان والملحّن الإماراتيّ فايز السّعيد.
شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستنكارها لما يحصل في لبنان.