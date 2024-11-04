بالفيديو- فيفي عبده تعلم حبيبة نيمار عبارتها الشهيرة "خمسة مواه"

وقد نشرت فيفي عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، مقاطع فيديو من مشاركتها في هذا الحدث، حيث لفت انتباه المتابعين الموقف الطريف الذي جمعها بعارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، حبيبة لاعب كرة القد البرازيلي نيمار دا سيلفا.وفي التفاصيل، فقد ظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تحاول ان تعلم برونا عبارتها الشهيرة "خمسة مواه"، وبدت عارضة الأزياء الشهيرة تتفاعل معها بشكل طريف، فيما حاولت الأخيرة أن تعلم فيفي قول العبارة باللغة البرتغالية.