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منى زكي تتأثر وتبكي في مهرجان البحرين السينمائي.. والسبب ؟
منى زكي تتأثر وتبكي في مهرجان البحرين السينمائي.. والسبب ؟
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منى زكي تتأثر وتبكي في مهرجان البحرين السينمائي.. والسبب ؟

فن

2024-11-05 | 01:49
منى زكي تتأثر وتبكي في مهرجان البحرين السينمائي.. والسبب ؟
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Aljadeed
منى زكي تتأثر وتبكي في مهرجان البحرين السينمائي.. والسبب ؟

تصدّرت الفنانة المصرية منى زكي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو توثق بكاءها خلال جلسة حوارية حول دور المرأة في صناعة السينما، أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي.

وفي التفاصيل، لم تتمالك منى زكي دموعها التي انهمرت خلال حديثها عن التحديات والانتقادات التي واجهتها طيلة مسيرتها الفنية، وكذلك الدعم الذي تلقته من محبيها وعائلتها، لا سيما زوجها وأولادها.

وأكدت منى أن الانتقادات كانت تسبب لها انهياراً في البداية، لكنها استطاعت لاحقًا "لملمة شتات نفسها"، وقالت "أحاول إعادة بناء نفسي وأذكّر نفسي بأن لدي أهدافًا أهم من أي شخص يسعى لتحطيمي".

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