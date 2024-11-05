منى زكي تتأثر وتبكي في مهرجان البحرين السينمائي.. والسبب ؟

وفي التفاصيل، لم تتمالك منى زكي دموعها التي انهمرت خلال حديثها عن التحديات والانتقادات التي واجهتها طيلة مسيرتها الفنية، وكذلك الدعم الذي تلقته من محبيها وعائلتها، لا سيما زوجها وأولادها

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وأكدت منى أن الانتقادات كانت تسبب لها انهياراً في البداية، لكنها استطاعت لاحقًا "لملمة شتات نفسها"، وقالت "أحاول إعادة بناء نفسي وأذكّر نفسي بأن لدي أهدافًا أهم من أي شخص يسعى لتحطيمي".