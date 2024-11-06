عدنان أبو الشامات ينعى والد ميلاد يوسف ويتعرض للهجوم

وفي التفاصيل، اطل أبو الشامات في مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام، تحدث فيه عن سبب حذفه نعيَ والد يوسف، حيث ارفق الفيديو بتعليق "مؤسف ومخجل، ولكنّه يتكرّر"، وقال: "نشرت منذ ساعات قليلة نعيَ والد زميلنا العزيز ميلاد يوسف، ثمّ اضطررت أن أحذفه لأنه عندما جاءت الناس لتترحم عليه، دخل أشخاص ليقولوا إن الترحم على إخواننا المسيحيين حرام".وتابع أبو الشامات: "بغض النظر عن صحة هذه المقولة في الدين الإسلامي أو عدمها، من السماجة والسخافة أن تذهب إلى ناس يترحمون على أحد وتتدخل في سلوكهم. وأنا شخصياً، ولو كان الدين يحرم الترحم على المسيحي أو اليهودي أو أياً كان، فإنني سأترحم عليه، لأن هذا مبدئي بالإنسانية وليس له علاقة بالدين".وأضاف: "الشباب الذين يقومون بهذه الأفعال قد يكونون مندسين، أو مأجورين، وقد يكونون أشخاصاً يريدون خلق بلبلة وتفرقة بين أولاد البلد الواحد. وأنا أتحسف لوجود نمازج كهذه في الحياة".