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في الذكرى الأربعين لاستشــهاده.. فنان لبناني شهير يرثي السيد حسن بكلمات مبكية
في الذكرى الأربعين لاستشــهاده.. فنان لبناني شهير يرثي السيد حسن بكلمات مبكية
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في الذكرى الأربعين لاستشــهاده.. فنان لبناني شهير يرثي السيد حسن بكلمات مبكية

فن

2024-11-06 | 10:22
في الذكرى الأربعين لاستشــهاده.. فنان لبناني شهير يرثي السيد حسن بكلمات مبكية
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Aljadeed
في الذكرى الأربعين لاستشــهاده.. فنان لبناني شهير يرثي السيد حسن بكلمات مبكية

استذكر الفنان اللبناني يوسف حداد الأمين العام للحزب السيد حسن بعد مرور 40 يوما على استشهاده في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي التفاصيل، كتب يوسف حداد في منشور له عبر حسابه على إكس قائلاً: "في ذكرى الأربعين يا سيد.. أيها الصادق.. أيها الرجل المقاوم في زمن الخنوع، لم ولن ترحل، باقٍ في قلوبنا باقٍ في هوانا وسمانا وسهولنا وجبالنا، باقٍ كالزيتون والليمون، باقِ كالأرز والصنوبر، باقٍ كموج البحر وكهدير العاصي، باقٍ شامخ كـ قلعة الشقيف، باقٍ كـ التاريخ في بعلبك".
وتابع يوسف بكلمات مبكية: "باقٍ كموسيقى الرحابنة وصوت الملاك فيروز ووديع.. باقٍ كـ جبران في النبي.. ".
واستذكر يوسف حداد عقيدة وإيمان السيد حسن: "يا من أحببت المسيح والعذراء وكأنك مسيحي راهب.. ودافعت عن الكنائس وضحيت بخيرة شبابك الذين تعلموا منك الفداء والتضحية.. يا من لم تغرك مباهج الحياة.. يا زاهداً صادقاً أميناً متواضعاً.. رحلت عنوة عنا.. وستبقى بقلوبنا عنوة عنك".
وأضاف الممثل يوسف حداد: "رافقتنا من طفولتنا فـ صرت فرداً.. أخاً.. أباً في كل بيت.. سامح الله كل شامت وحاقد ومفتن لأنك أنت كنت تقول ذلك.. لن أقول وداعاً بل إلى اللقاء".
 

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