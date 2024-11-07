غياب تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني خلال حفل في الرياض يثير الجدل

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
أعربت النجمة العالمية سيلين ديون عن حزنها العميق وتأثرها بفقدان صديقها الإعلامي الكندي هيربي مورو الذي توفي متأثراً بمرض سرطان الدم.
فاز مسلسل "تاج" بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"، ضمن النسخة الرابعة عشرة من مهرجان broadcast pro summit & awards 2024 الذي يُقام سنوياً في دبي بمشاركة أكبر شركات الإنتاج وأهم الإنتاجات العربية.
لا يزال اسم الفنان الكويتي داوود حسين، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اخبار عن سحب الجنسية الكويتية منه.