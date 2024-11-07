غياب تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني خلال حفل في الرياض يثير الجدل

تصدر اسم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة النجم السوري تيم حسن الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مؤخرا في حفل إطلاق استديوهات الحصن في الرياض.

وفي التفاصيل، نشرت وفاء صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انتسغرام من الحفل وأعربت وفاء عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي جمع نخبة من المشاهير والإعلاميين، مقدمةً شكرها للقائمين على الدعوة.

الا ان وفاء الكيلاني تعرضت للكثير من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من المتابعين ان ملامحها تغيرت بسبب عمليات التجميل.

وسألها العديد من المتابعين عن زوجها تيم حسن، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: "وين تيم وحشتنا؟".