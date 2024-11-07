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مسلسل &quot;تاج&quot; يفوز بجائزة &quot;أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤&quot;
مسلسل "تاج" يفوز بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"
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مسلسل "تاج" يفوز بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"

فن

2024-11-07 | 10:10
مسلسل "تاج" يفوز بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"
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Aljadeed
مسلسل "تاج" يفوز بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"

فاز مسلسل "تاج" بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"، ضمن النسخة الرابعة عشرة من مهرجان broadcast pro summit & awards 2024 الذي يُقام سنوياً في دبي بمشاركة أكبر شركات الإنتاج وأهم الإنتاجات العربية.

وقد تسلّمت شركة "شركة الصبّاح إخوان" الجائزة، تزامناً مع استعداداتها لسلسلة إنتاجات عربية جديدة ما بين لبنان وسوريا والسعودية والإمارات ومصر والمغرب.
يُذكر أن "تاج" هو بطولة النجمين تيم حسن وبسام كوسا، وعدد من الفنانين أبرزهم: فايا يونان, جوزيف بو نصار, إيهاب شعبان, نورا رحال...، ومن تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "شركة الصبّاح إخوان" بالتعاون مع mbc... وتدور أحداث المسلسل حول قصة الملاكم "تاج" الذي يواجه العديد من الصعوبات في حياته وكثرة الديون عليه، مما يضطره للعمل من جديد مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي، وفي مفارقة لافتة، يجد بطل الملاكمة السابق "تاج" نفسه متهماً بالعمالة مع المستعمِر، فيخوض حرباً شرسة لتبرئة نفسه من هذه التهمة.

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