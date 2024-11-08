رسالة مؤثرة من مايا دياب لـ لبنان: الدموع ما عم توقف

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب، في الساعات القليلة الماضية، رسالة مؤثرة لمتابعيها، عبرت من خلالها عن حزنها لما يحصل في بلدها لبنان، كاشفة معاناتها نتيجة كل هذه الاحداث التي تزيد القهر في قلبها.



وفي التفاصيل، كتبت مايا دياب، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، رسالة مطولة، قالت فيها: "ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا.. اولاً من الحب والعبادة اللي بعبدك ياها، وتانياً من الوجع يا قلبي وانتَ الموجوع، وتالتاً من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي انتَ".

وتابعت: "قدّي بعد فيي إحمُل انا وانتَ يا كل الدني.. انتَ راحتي اللي كنت مفكرة انها ما رح تروح، ولا مرّة قولك كنت آخدِتَك "فور غرانتد".. ايه بعتذر كنت كتير غلطانة وفكّرت انو هيدا اقل شي فيك تقدملي ياه.. طلع انّو رح نقلق سوا ونخاف سوا ونزعل سوا ونحزن سوا ونموت سوا ونعيش سوا يا وجعي.. رح سمّيك وجعي لانّك الاحساس الوحيد اللي عايش بقلبي".

واردفت مايا دياب في تغريدتها: "انا وعم بكتب، دموعي ما عم توقف لانو بيعرفوا انو بعد في وجع وقهر.. ورح قلّك بإيام العز ما قدرت عيش بعيدة عن قلبك، وبإيام الوجع يا إمي انتَ، ما رح إقدر عيش الا بقلبك.. انشالله تكون حاسس اني عم جرّب شيل عنك وجع.. قد ما فيّي.. انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الاغلى.. وانتَ كرامتي وكبريائي وحالي.. وانا حالي مش منيح.. بالمَرًة.. لبنان".