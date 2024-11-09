الملكة رانيا بصورة عفوية مع حفيدتها الأميرة ايمان ابنة الأمير الحسين.. لطافتهما خـ ـطفت الانظار

وفي التفاصيل، أطلت الملكة وهي تؤدي مهامها المعتادة على الكمبيوتر بينما تحمل الطفلة الرضيعة بين ذراعيها، وعلّقت الملكة الأردنية على الصورة بروح الدعابة قائلة إن الأميرة إيمانتشارك في "أول اجتماع لمجلس الإدارة عبر زووم".
ولاقى المنشور تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين أرسلوا تمنياتهم الطيبة وتعليقاتهم الداعمة، مثل: "أجمل جدة بالكون، الله يحفظكم" و"فدوة البنات والجدات" و"أحلى تيتة وأحلى كتكوتة، الله يحميكم".
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
استحوذت عارضة الأزياء السابقة، والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب خلال الفترة الأخيرة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خاصة بعد ظهورها الأخير الذي أثار تكهنات بشأن خضوعها لعمليات تجميل.
خضع الفنان اللبناني راغب علامة وابنه عارض الأزياء لؤي لجلسة تصوير، وتصدرا معا يدا بيد غلاف مجلة "فوغ" العربية للرجل لهذا الشهر.
غيب الموت الإعلامية والروائية المصرية جيلان حمزة، ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة، مؤسس معهد الدراسات الإعلامية وكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وشقيقة الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة.