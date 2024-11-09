الملكة رانيا بصورة عفوية مع حفيدتها الأميرة ايمان ابنة الأمير الحسين.. لطافتهما خـ ـطفت الانظار

وفي التفاصيل، أطلت الملكة وهي تؤدي مهامها المعتادة على الكمبيوتر بينما تحمل الطفلة الرضيعة بين ذراعيها، وعلّقت الملكة الأردنية على الصورة بروح الدعابة قائلة إن الأميرة إيمانتشارك في "أول اجتماع لمجلس الإدارة عبر زووم".

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين أرسلوا تمنياتهم الطيبة وتعليقاتهم الداعمة، مثل: "أجمل جدة بالكون، الله يحفظكم" و"فدوة البنات والجدات" و"أحلى تيتة وأحلى كتكوتة، الله يحميكم".