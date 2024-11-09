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زواج لؤي ابن راغب علامة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كانت ردة فعل الأخير
زواج لؤي ابن راغب علامة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كانت ردة فعل الأخير
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زواج لؤي ابن راغب علامة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كانت ردة فعل الأخير

فن

2024-11-09 | 03:52
زواج لؤي ابن راغب علامة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كانت ردة فعل الأخير
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Aljadeed
زواج لؤي ابن راغب علامة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كانت ردة فعل الأخير

خضع الفنان اللبناني راغب علامة وابنه عارض الأزياء لؤي لجلسة تصوير، وتصدرا معا يدا بيد غلاف مجلة "فوغ" العربية للرجل لهذا الشهر.

وفي التفاصيل، خلال المقابلة سأل راغب لؤي ان يخبره بسر كان يخفيه عنه؟ ليبجيبه: "أنا متزوج"، فكانت ردة فعل راغب بأنه ضحك بطريقة عفوية. وبالطبع كان لؤي يُمازح والده.
كما طرح لؤي بدوره بعض الأسئلة على والده في الفيديو الذي شاركته المجلة عبر حساباتها على السوشيال ميديا.
ونشرت المجلة حوارًا وصفته بالـ "صريح" بين الأب والابن حول الشهرة والأسرة والموضة.
ونشرت "فوغ" بالعربية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، صور الغلاف، وجلسة تصوير لراغب وابنه لؤي الذي دخل مجال عروض الأزياء مؤخراً، إلى جانب مقتطفات من الحوار، قال فيه الفنان اللبناني: "رغم التحديات التي واجهتُها في عملي وسفرياتي الكثيرة، بذلتُ جهدًا واعيًا كي لا تشعر عائلتي بأني بعيد عنهم... لقب الأب هو أغلى لقب في قلبي ومن أهم إنجازاتي".

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