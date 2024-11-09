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تعرفوا إلى المرض الخطير الذي أصاب ملك جمال الأردن
تعرفوا إلى المرض الخطير الذي أصاب ملك جمال الأردن
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تعرفوا إلى المرض الخطير الذي أصاب ملك جمال الأردن

فن

2024-11-09 | 10:02
تعرفوا إلى المرض الخطير الذي أصاب ملك جمال الأردن
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Aljadeed
تعرفوا إلى المرض الخطير الذي أصاب ملك جمال الأردن

ما زال اسم الشاب الأردني أيمن علي يتصدر على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة له وهو في المستشفى بصحبة والدته وهو يعاني من المرض، وقد صدم الجمهور من تحول شكله بسبب المرض، وحالته الصحية المتدهورة.

وأيمن هو صانع محتوى وبلوجر أردني ملقب بـ "ملك جمال الأردن" حقق شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل الفيديوهات التي ينشرها على حساباته، وبالأخص على إنستغرام وسناب شات، والتي يوثق فيها يومياته، كما ينشر مقاطع فيديو مضحكة وساخرة.
في عام 2023، نشر أيمن علي مقطع فيديو له وهو في المستشفى يعلن عن إصابته بمرض سرطان المعدة، حيث كان يعاني من أوجاع في معدته وبالتشخيص اكتشف إصابته بالسرطان، وبدأ فورًا بتلقي العلاج الكيميائي.
وكان أيمن متفائلًا، ونشر الطاقة الإيجابية، رغم ما يعانيه من محن، وقد واصل صناعة المحتوى حتى خلال فترة مرضه، فقد سافر إلى مصر، وزار مناطق سياحية في بلده الأردن، كما احتفل بتخرجه، واحتفل بزفاف أخته خلال فترة مرضه
وسرطان المعدة، أو المعروف بسرطان الجهاز الهضمي، واحد من أنوع الأورام الخبيثة، الذي تتطور خلاياه، إما في الجزء العلوي من المعدة أو الجزء السُفلي، إذ يكون إصابة الجزء العلوي أقل خطورة عن النوع الثاني، طالما لم تتعد منطقة بطانة المعدة، أما في حالة انتشاره في طبقة العضل أو العقد الليمفاوية التي تحيط بالمعدة، قد يكون الشفاء منه أمرًا عسيرًا.
 

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