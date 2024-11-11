ريتا حايك تجدد الصرخة في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان: كيف بتقدروا تفصلوا؟

شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام جددت من خلاله صرختها في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة حالياً.



وقالت ريتا في المقطع: "مرحبا أنا اليوم بعدني واعية كتير ضايعة وعندي سؤال ما عم يطلع من راسي وكتير بحاجة لجواب لكل أصحابي اللي عايشين بكندا، أميركا، أوروبا اللي هني كتير ناشطين بكل ما يتعلق بحقوق الانسان، حقوق المرأة، المثلية الجنسية، أصحابي الـvegan اللي ما بياكلوا حيوانات لأنو ما بيقدروا يؤذوا حيوان شو بخصوص إنو الفصلة بين هيدا الشيء وبين إنو ما نقشع إنو في ابادة جماعية وما نحكي عنا والأطفال اللي عم يحترقوا بالخيم والمجازر عيل عم تنّسف من السجل العدلي بلبنان وبغزة".



وتابعت: "كيف بتقدروا تفصلوا؟ في شيء بتتعاطوا لنفصل لا ما نقشع هالشيء بس نقشع هوليك؟ ما نحكي عن هول بس نحكي عن هوليك؟ شو الشيء لأنو عنجد كتير بشيل".



وأرفقت ريتا المقطع بعبارة: "بدي جواب بليز في انتظار ردودكم".