لقطات مسربة من خطوبة شيرين بيوتي و أسامة مروة وسط حالة من الكتمان
لا يزال اسم اليوتيوبر الكردية شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي واليوتيوبر السوري أسامة مروة، محط الأنظار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وخاصة عند انتشار خبر خطوبتهما في دبي في الساعات القليلة الماضية.
وفي التفاصيل، انتشرت لقطات مسربة من خطوبة شيرين وأسامة وسط حالة كتمان من والثنائي والأصدقاء، ووثقت الصور ظهور شيرين بفستان محتشم طويل باللون الأبيض ولفتت الأنظار بجمالها، لكن لم تظهر هذه اللقطات على حساباتهما عبر انستغرام.