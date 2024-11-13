لقطات مسربة من خطوبة شيرين بيوتي و أسامة مروة وسط حالة من الكتمان

لا يزال اسم اليوتيوبر الكردية شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي واليوتيوبر السوري أسامة مروة، محط الأنظار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وخاصة عند انتشار خبر خطوبتهما في دبي في الساعات القليلة الماضية.