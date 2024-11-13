عرض خيالي عالمي لـ ايلي صعب في الرياض بحضور النجوم

انطلق عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب 1001 موسم من إيلي صعب" ، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد استوحى صعب عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، ويجمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي.

وشهدت سجادة عرض الأزياء توافد عدد من النجوم، لحضور التجربة مع عروض فنية حية من قبل فنانين عالميين، إذ تشهد الرياض ليلة تاريخية في عالم الموضة والترفيه.

ومن ابرز النجوم الذين حرصوا على الحضور: سيلين ديون، هايلي بيري، كاميلا كابيو، مونيكا بيلوتشي,نانسي عجرم، إليسا، هاندا أرتشيل، نادين نسيب نجيم ، دانييلا رحمة، سلافة معمار ، أمينة خليل وغيرهن.

لافتًا أيضا تواجد جينيفر لوبيز بالعرض، ولكن دون أن تمرّ على السجادة الحمراء للعرض، وهي المعروفة بين نجمات العالم بإعجابها بتصاميم إيلي صعب، وارتدت له في مناسبات كثيرة.

و حرص المستشار تركي آل الشيخ على حضور العرض الذي يعتبر حدث العام ضمن موسم الرياض، وكان في استقباله إيلي صعب جونيور.