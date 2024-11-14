الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة
بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة
A-
A+

بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة

فن

2024-11-14 | 08:00
بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة

أثار الفنان اللبناني الاصل مساري ​وزوجته سحر جولستاني ​اهتمام متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو إعلان جنس مولودهما الأول بأسلوب جديد وغير تقليدي، حيث استطاعا جذب انتباه الجمهور وخلق أجواء من المفاجأة والسعادة.

وفي التفاصيل، ظهر الثنائي مساري وزوجته وهما يلطخان وجهيهما بألوان تعكس جنس المولود، مع إغلاق عيونهما في البداية، فيما كان الفيديو باللونين الأبيض والأسود، وبعد لحظات من الترقب، فتح الزوجان عيونهما لتتحول الألوان تدريجيًا في الفيديو، مفسحةً المجال لمشهد مليء بالحيوية والألوان الزاهية، حيث تبين أن المولود المرتقب هو ولد.


وتعالت ضحكات مساري وزوجته بشكل عفوي فور معرفة جنس المولود، في لحظة عاطفية شاركاها مع متابعيهما، الذين تفاعلوا بشكل واسع مع الفيديو، وتمنوا لهما السعادة في مرحلتهما الجديدة كأبوين.

 

اقرأ ايضا في فن

مايا دياب تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها
08:41

مايا دياب تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر المفاجأة التي حصلت عليها بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ أيام قليلة.

08:41

مايا دياب تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر المفاجأة التي حصلت عليها بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ أيام قليلة.

شاهدوا جمال "كنة" ايلي صعب الأردنية خلال عرضه الخيالي في الرياض
07:52

شاهدوا جمال "كنة" ايلي صعب الأردنية خلال عرضه الخيالي في الرياض

نظم مساء أمس الأربعاء عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في الرياض الذي حمل عنوان " 1001 موسم من إيلي صعب" بحضور ملفت لعدد كبير من النجوم والمشاهير العرب والأجانب من بينهم سيلين ديون وجنيفر لوبيز وهالي بيري وعمرو دياب ونانسي عجرم وإليسا والممثلة التركية هاندا ارتشيل وغيرهم.


07:52

شاهدوا جمال "كنة" ايلي صعب الأردنية خلال عرضه الخيالي في الرياض

نظم مساء أمس الأربعاء عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في الرياض الذي حمل عنوان " 1001 موسم من إيلي صعب" بحضور ملفت لعدد كبير من النجوم والمشاهير العرب والأجانب من بينهم سيلين ديون وجنيفر لوبيز وهالي بيري وعمرو دياب ونانسي عجرم وإليسا والممثلة التركية هاندا ارتشيل وغيرهم.


كندة حنا تعود الى دمشق بعد غياب طويل.. التقت بـ عائلتها ومشهد مؤثر جمعهم
07:40

كندة حنا تعود الى دمشق بعد غياب طويل.. التقت بـ عائلتها ومشهد مؤثر جمعهم

عادت الممثلة السورية كندا حنا​إلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.

07:40

كندة حنا تعود الى دمشق بعد غياب طويل.. التقت بـ عائلتها ومشهد مؤثر جمعهم

عادت الممثلة السورية كندا حنا​إلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024