بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة

وفي التفاصيل، ظهر الثنائي مساري وزوجته وهما يلطخان وجهيهما بألوان تعكس جنس المولود، مع إغلاق عيونهما في البداية، فيما كان الفيديو باللونين الأبيض والأسود، وبعد لحظات من الترقب، فتح الزوجان عيونهما لتتحول الألوان تدريجيًا في الفيديو، مفسحةً المجال لمشهد مليء بالحيوية والألوان الزاهية، حيث تبين أن المولود المرتقب هو ولد.



وتعالت ضحكات مساري وزوجته بشكل عفوي فور معرفة جنس المولود، في لحظة عاطفية شاركاها مع متابعيهما، الذين تفاعلوا بشكل واسع مع الفيديو، وتمنوا لهما السعادة في مرحلتهما الجديدة كأبوين.