بالفيديو- مساري وزوجته يكشفان عن جنس مولودهما بطريقة مبتكرة

وفي التفاصيل، ظهر الثنائي مساري وزوجته وهما يلطخان وجهيهما بألوان تعكس جنس المولود، مع إغلاق عيونهما في البداية، فيما كان الفيديو باللونين الأبيض والأسود، وبعد لحظات من الترقب، فتح الزوجان عيونهما لتتحول الألوان تدريجيًا في الفيديو، مفسحةً المجال لمشهد مليء بالحيوية والألوان الزاهية، حيث تبين أن المولود المرتقب هو ولد.
وتعالت ضحكات مساري وزوجته بشكل عفوي فور معرفة جنس المولود، في لحظة عاطفية شاركاها مع متابعيهما، الذين تفاعلوا بشكل واسع مع الفيديو، وتمنوا لهما السعادة في مرحلتهما الجديدة كأبوين.
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A post shared by Sahar Golestani (@sahargolestani)
A post shared by Sahar Golestani (@sahargolestani)
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر المفاجأة التي حصلت عليها بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ أيام قليلة.
نظم مساء أمس الأربعاء عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في الرياض الذي حمل عنوان " 1001 موسم من إيلي صعب" بحضور ملفت لعدد كبير من النجوم والمشاهير العرب والأجانب من بينهم سيلين ديون وجنيفر لوبيز وهالي بيري وعمرو دياب ونانسي عجرم وإليسا والممثلة التركية هاندا ارتشيل وغيرهم.
عادت الممثلة السورية كندا حناإلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.