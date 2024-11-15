احدث ظهور للاميرة ايمان برفقة والدها الامير الحسين خلال تشجيع منتخب النشامى

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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
بعد التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والتصعيد على الجبهة الجنوبية واغتيال شخصيات مهمة، تطل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحـ ـرب في لبنان.
حالة من الحزن سيطرت خلال الساعات الماضية بعد خبر وفاة الشاعر السعودي بخيت السناني، الذي وافته المنية اثر حادث سير مروع.