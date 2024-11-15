احدث ظهور للاميرة ايمان برفقة والدها الامير الحسين خلال تشجيع منتخب النشامى

نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة لطفلته الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله.



وظهرت الأميرة إيمان بنت الحسين في الصورة مرتدية زي لاعبي المنتخب الوطني الأردني، ليضيف بعدًا رياضيًا مؤثرًا على الصورة، في إشارة إلى دعمها وتشجيعها المنتخب الوطني.

وأرفق الأمير مع الصورة تعليقًا قال فيه: النشمية الصغيرة قبل المباراة.