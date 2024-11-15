وفاة شاعر سعودي شهير اثر حادث سير مروع

حالة من الحزن سيطرت خلال الساعات الماضية بعد خبر وفاة الشاعر السعودي بخيت السناني، الذي وافته المنية اثر حادث سير مروع.







وفي التفاصيل، نعى جمهور الشعر والأدب، الشاعر السعودي الكبير، بخيت السناني، الذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث مروري مروع قرب المدينة المنورة، مساء الخميس، عندما كان عائدًا من حفل شعري، ليودع الدنيا تاركًا إرثًا شعريًّا لا يُنسى.



وكانت مركبة الشاعر السناني تعرضت لحادث مؤلم على طريق ينبع بدر مما أدى إلى انقلاب مركبة الشاعر بخيت السناني عدة مرات.