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ليلى عبد اللطيف تتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا التوقيت
ليلى عبد اللطيف تتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا التوقيت
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ليلى عبد اللطيف تتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا التوقيت

فن

2024-11-15 | 07:36
ليلى عبد اللطيف تتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا التوقيت
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Aljadeed
ليلى عبد اللطيف تتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا التوقيت

بعد التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والتصعيد على الجبهة الجنوبية واغتيال شخصيات مهمة، تطل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحـ ـرب في لبنان.

وتحدثت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن مصير الحـ ـرب في لبنان وغزة وعن وضع المطار في بيروت بعد الضربات الإسرائيلية القريبة منه. كما كشفت عن حقيقة تطبيق القرار 1701 وعن وضع السلم الأهلي في لبنان.
كما أطلقت ليلى عبداللطيف سلسلة من التوقعات عن سوريا بالإضافة إلى مصير اللاجئين السوريين في لبنان، كما تفاجأ علي ياسين بعدما توقعت حزن وحداد في إيران ورحيل شخصية لبنانية.
وكسرت ليلى عبد اللطيف الخطوط الحمراء بعدما كشفت حقيقة توقعها اغتيال السيد حسن وهل هو الشخصية التي توقعت ظهورها من جديد؟
كما توقعت ليلى عبد اللطيف حقيقة عقد لبنان اتفاقية سلام مع إسرائيل، بالاضافة الى كوارث طبيعية وصحية وزلازل في العام 2025. 
وخلال الحلقة الخاصة، توقعت محاولة اغتيال أحد الزعماء أو الرؤساء في العالم تؤدي الى حـ ـرب اهلية.
وفي ختام الحلقة، توقعت ليلى عبداللطيف سلسلة قوية من التوقعات عن حقيقة اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالاضافة الى اسماء شخصيات تحوم حولها مخاوف من عملية اغتيال أو وفاة.

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بعد التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والتصعيد على الجبهة الجنوبية واغتيال شخصيات مهمة، تطل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحـ ـرب في لبنان.

07:35

توقعات ليلى عبد اللطيف: حزن وحداد في ايران ورحيل شخصية لبنانية!

بعد التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والتصعيد على الجبهة الجنوبية واغتيال شخصيات مهمة، تطل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحـ ـرب في لبنان.

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