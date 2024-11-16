سلمى المصري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها برجل أصغر منها

تصدر اسم النجمة السورية سلمى المصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث تصريح اعلامي لها.

وفي التفاصيل، كشفت سلمى المصري عن حقيقة ارتباطها برجل أصغر منها سناً. كما تطرقت في حديثها لموقع "فوشيا" إلى مشاريعها الفنية، ومن بينها مشاركتها في موسم دراما رمضان، وقالت إنها من محبي الأعمال التركية المعربة، واصفة إياها بـ"الظريفة" التي يتابعها عدد كبير من الجمهور.

وعلقت الفنانة السورية قائلة: هناك وجهات نظر مختلفة. هناك أشخاص لا يؤيدون هذه الأعمال المعربة، إلا أنهم على الرغم من ذلك يتابعون مجريات أحداثها.

عبرت الممثلة السورية عن إعجابها بمسلسلي "لعبة حب"، و"العميل"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنهما مختلفان من حيث الحبكة؛ إلا أنها من محبي "لعبة حب".

وأضافت: يحتوي مسلسل "لعبة حب" على الدراما والكوميديا اللطيفة التي يتابعها الجميع على اختلاف فئاتهم العمرية، فضلا عن أن الشخصيات المشاركة في هذا العمل كانت محببة جدا لدى الجمهور.

في حين، لفتت إلى أن مسلسل "العميل" يحتوي على العنصر التشويقي، ويتضمن مشاركة كبار النجوم.

وتطرقت سلمى المصري في حديثها لـ"فوشيا" إلى صورها التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدمت فيها تقنية الذكاء الاصطناعي، وعلقت: "الصور كانت لذيذة، لأنها سلطت الضوء على الحاضر والماضي، فضلا عن أنه جرى استخدام التقنية نفسها في صور عدد من شخصيات مسلسل "الفصول الأربعة". هذه المبادرة تحرك المشاعر".

وعن تأييدها لفكرة الارتباط برجل يصغرها في السن، قالت سلمى المصري: "الرجل الأصغر سنا يمكن أن يكون متفهما لمتطلبات الحياة".

وأضافت: "لا أفكر أبداً في هذا الموضوع. كان مجرد كلام".



