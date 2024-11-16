أحمد سعد يعلن موعد زفافه من طليقته علياء بسيوني.. هذا ما كشفه

وفي التفاصيل، قال أحمد سعد إنه ينوي مع بداية العام المقبل إقامة حفل زفاف له على علياء البسيوني، مضيفاً: "سأقيم حفل زفاف لي مع علياء، وسأرتدي فيه بدلة، كما سأشدو بأغنياتي في فرحي".

وأعرب سعد عن سعادته بالغناء في دولة الإمارات العربية المتحدةوبالتحديد على مسرح كوكاكولا أرينا، وذلك في حضور علياء البسيوني، التي عاد إليها سعد بعد فترة من الانفصال، ولكن بدون أن تظهر للجمهور.



