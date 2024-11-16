الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحمد سعد يعلن موعد زفافه من طليقته علياء بسيوني.. هذا ما كشفه
أحمد سعد يعلن موعد زفافه من طليقته علياء بسيوني.. هذا ما كشفه
A-
A+

أحمد سعد يعلن موعد زفافه من طليقته علياء بسيوني.. هذا ما كشفه

فن

2024-11-16 | 05:41
أحمد سعد يعلن موعد زفافه من طليقته علياء بسيوني.. هذا ما كشفه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحمد سعد يعلن موعد زفافه من طليقته علياء بسيوني.. هذا ما كشفه

أعلن الفنان المصري أحمد سعد​ خلال إحيائه حفله الأخير بالإمارات، عن موعد زفافه الثاني على مصممة الأزياء علياء البسيوني​والتي انفصل عنها قبل أشهر

وفي التفاصيل، قال أحمد سعد إنه ينوي مع بداية العام المقبل إقامة حفل زفاف له على علياء البسيوني، مضيفاً: "سأقيم حفل زفاف لي مع علياء، وسأرتدي فيه بدلة، كما سأشدو بأغنياتي في فرحي".

 وأعرب سعد عن سعادته بالغناء في دولة الإمارات العربية المتحدةوبالتحديد على مسرح كوكاكولا أرينا، وذلك في حضور علياء البسيوني، التي عاد إليها سعد بعد فترة من الانفصال، ولكن بدون أن تظهر للجمهور.


اقرأ ايضا في فن

تكريم دريد لحام في تونس وما قاله مؤثر: يحمل رمزية خاصة
05:40

تكريم دريد لحام في تونس وما قاله مؤثر: يحمل رمزية خاصة

أعلن مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ25 عن تكريم النجم السوري الكبير دريد لحام، حيث سيُضاف إلى قائمة المكرَّمين التي تضم عددًا من الأسماء اللامعة من مختلف الدول العربية.

05:40

تكريم دريد لحام في تونس وما قاله مؤثر: يحمل رمزية خاصة

أعلن مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ25 عن تكريم النجم السوري الكبير دريد لحام، حيث سيُضاف إلى قائمة المكرَّمين التي تضم عددًا من الأسماء اللامعة من مختلف الدول العربية.

حسام جنيد يرزق بمولود جديد من امارات رزق
05:10

حسام جنيد يرزق بمولود جديد من امارات رزق

تصدر اسم الفنان السوري حسام جنيد محركات البحث والتريند بعد ان انتشر خبر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى ولادة ابن جديد له من امارات رزق.

05:10

حسام جنيد يرزق بمولود جديد من امارات رزق

تصدر اسم الفنان السوري حسام جنيد محركات البحث والتريند بعد ان انتشر خبر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى ولادة ابن جديد له من امارات رزق.

سلمى المصري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها برجل أصغر منها
05:04

سلمى المصري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها برجل أصغر منها

تصدر اسم النجمة السورية سلمى المصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث تصريح اعلامي لها.

05:04

سلمى المصري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها برجل أصغر منها

تصدر اسم النجمة السورية سلمى المصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث تصريح اعلامي لها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024