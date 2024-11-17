بعد خطوبتها من أسامة مروة.. أنس وأصالة يرحبان بانضمام شيرين بيوتي إلى العائلة

واحتفل اليوتيوبرز السوريان الشهيران أنس مروة وأصالة المالح بخطوبة شيرين بيوتيإلى أسامة مروة، شقيق أنس، من خلال نشر مجموعة من الصور العائلية عبر حساباتهما على "إنستغرام".

وتزامن نشر الصور مع فرحة العائلة بهذه المناسبة الخاصة، التي أثارت تفاعلاً واسعاً من المتابعين.

وعلق أنس وأصالة على الصور بالقول: "مرحبا بك في العائلة شيرين، نحن نحبكم جدًا، ونتمنى لكم مزيدًا من الأعوام المليئة بالسعادة.. الله لا يحرمكم من بعض".