ابنة معتصم النهار تتحداه امام الجميع وهكذا تصرف
شارك الممثل السوري معتصم النهار، مع جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو ظهر فيها برفقة ابنته ساندرا، خلال استمتاعهما بلعب رياضة الغولف.
وفي التفاصيل، يبدو ان ساندرا ابنة معتصم استطاعت ان تغلبه في اللعبة، حيث ظهرت في الصور وهي منتصرة وعلامات السعادة واضحة على وجهها، بينما تفاعل معها والدها معتصم النهار بكل حب.
الى ذلك، نشر معتصم مقاطع فيديو توثق لحظة قيامه هو بلعب رياضة الغولف، ويبدو انه لاعب محترف.