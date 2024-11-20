ابنة معتصم النهار تتحداه امام الجميع وهكذا تصرف

وفي التفاصيل، يبدو ان ساندرا ابنة معتصم استطاعت ان تغلبه في اللعبة، حيث ظهرت في الصور وهي منتصرة وعلامات السعادة واضحة على وجهها، بينما تفاعل معها والدها معتصم النهار بكل حب.الى ذلك، نشر معتصم مقاطع فيديو توثق لحظة قيامه هو بلعب رياضة الغولف، ويبدو انه لاعب محترف.