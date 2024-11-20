نانسي عجرم تبكي على المسرح خلال حفلها في باريس

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ليلة ساحرة وحالمة وجميلة في قصر المؤتمرات في باريس حضرتها الجاليات العربية، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية.

