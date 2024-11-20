نانسي عجرم تبكي على المسرح خلال حفلها في باريس

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حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة ضمن برنامج "صاحبة السعادة" لتتحدث عن أبرز التحديات التي واجهتها في حياتها الشخصية والمهنية، أبرزها التنمر والهجوم اللذان تعرضت لهما على منصات السوشيال ميديا.
قررت السلطات المختصة تجديد حبس المذيعة المصرية داليا فؤاد، التي تم القبض عليها، مؤخرًا، بتهمة حيازة وترويج المخدرات، ليصل الحبس الاحتياطي إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تحدث الفنان شريف سلامة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمسلسل "موعد مع الماضي"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدوليعن الأسباب التي اضطرته للجلوس في المنزل لسنوات من دون عمل.