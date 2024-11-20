نادين نسيب نجيم تتحدث لأول مرة عن طلاقها وتكشف معلومات عن طفولتها

وفي التفاصيل، بدأت نجيم بالحديث عن طفولتها التي تدلّعت خلالها كونها أصغر الأبناء، وجاءت بعد 4 أخوة، مضيفةً: "كنت متدلّعة، لأني كنت الأصغر، وكنت لعبة البيت".

وأضافت عن أسرتها: "أنا ولدت بالحرب، ولا أتذكر حرب 1989 لأني كنت في سن الرابعة حينها. كان أبي يعمل وأمي تتحمل مسؤولية البيت، وكان ذلك هو الشائع في لبنان، فعمل الأم في المنزل أصعب منه خارجه. كان والدي خياطاً رجالياً، وكانت حياته مرتاحة في بداية الزواج، لكن الليرة تدهورت، وما يحدث هذه الأيام، حدث مع والدي عندما تزوج، فخسرنا ممتلكات وأموالاً كثيرة".

وقالت نادين نسيب نجيم: "وقت طلاقي كنت في عز نجاحي، أخدت جايزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات في مصر، وبعدها بيومين أعلنت الطلاق".

وأضافت: "أنا شخص آخر همّي رأي المجتمع طالما ما بعمل شي غلط، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوّزت وما هقول ليه اتطلّقت".



