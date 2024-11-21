نور علي تتخلى عن شعرها الطويل وهكذا بدت

View this post on Instagram
A post shared by Sami alemam (@samiemam)
A post shared by Sami alemam (@samiemam)
شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى جانب الفنانة ليلى علويبحضور عرض الفيلم السوري "سلمى" المشارك في المسابقة العربية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45
عايد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيقونة الفن السيدة فيروز بعيد ميلادها، وذلك في منشور عبر حسابه الخاص على "انستغرام".
أعلن الفنان اللبناني ريان، استعداده لإطلاق أغنية جديدة بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، بسبب معركته مع مرض السرطان، حيث أعرب عن شوقه للعودة إلى جمهوره بمشروع فني جديد، مؤكدًا تعافيه الكامل واستعداده لاستئناف نشاطه الفني.