نور علي تتخلى عن شعرها الطويل وهكذا بدت

أعلن الفنان اللبناني ريان، استعداده لإطلاق أغنية جديدة بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، بسبب معركته مع مرض السرطان، حيث أعرب عن شوقه للعودة إلى جمهوره بمشروع فني جديد، مؤكدًا تعافيه الكامل واستعداده لاستئناف نشاطه الفني.

