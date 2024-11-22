ملكة جمال لبنان السابقة تفجع بوفاة والدها

وفي التفاصيل، نشرت نورما صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرامجمعتها بوالدها وابنتيها. وعلّقت عليها بالقول: "رحلت عنا باكرا".

ويُحتفل بالصلاة على راحة نفسه بعد ظهر اليوم الجمعة 22 تشرين الثاني في كنيسة مار الياس جسر الباشا، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ولغاية الساعة السادسة مساء. ويوم السبت 23 الجاري في كنيسة مار الياس جسر الباشاابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.