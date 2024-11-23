نادين الراسي تستعرض عضلات بطنها وتثير الجدل

وفي التفاصيل، استعرضت نادين الراسي رشاقتها في صور جديدة، حيث أطلت بـ"كروب توب" قصيرة أظهرت عضلات بطنها، ونسقت معها تنورة مفتوحة باللون الرمادي، أبرزت نحافتها ومفاتنها.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ان صور نادين عادية وطبيعية، وبين من قال إنها جريئة ولا يجب نشرها على مواقع التواصل.