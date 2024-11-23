نادين الراسي تستعرض عضلات بطنها وتثير الجدل

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
لايزال خبر وفاة الملحن المصري الشهير محمد رحيم يشكل حالة من الحزن على الوسط الفني المصري عقب إعلان الوفاة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم السبت .
شاركت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، مع جمهورها لحظات زيارتها إلى المتحف المصري الكبير، برفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي.
تستعد شبكة ZDF الألمانية لعرض فيلم وثائقي بعنوان “هاري – الأمير المفقود” يوم 3 ديسمبر.