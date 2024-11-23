بدأت الأزمة بعد مشاجرة وقعت بين الطرفين داخل أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس، إثر علم جيني بزواج طعيمة من الفنانة يسرا الجديدي، لتتصاعد الخلافات بينهما بعد اتهام طعيمة لها بالتعدي اللفظي والتشهير بزوجته الجديدة.أحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بعد التحقيق في الشكاوى المقدمة من الطرفين، وتضمنت الدعوى شكوى إضافية من طعيمة ضد جيني كامل يتهمها بتشهير متعمد بزوجته الجديدة.المحكمة أصدرت حكمها النهائي بعد سلسلة من جلسات الاستماع، مؤكدة تورط الفنانة المعتزلة في الاتهامات الموجهة إليها.ورغم محاولات سابقة للحفاظ على علاقة ودية بين أمير وجيني من أجل الأبناء، فإن تصاعد النزاع بين الاثنين أثار تساؤلات حول تأثير الخلافات على استقرار الأسرة، فيما يبقى الحكم القضائي علامة فارقة في هذه الأزمة.