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وثائقي جديد يكشف تحديات الأمير هاري وميغان ماركل مع العائلة المالكة
وثائقي جديد يكشف تحديات الأمير هاري وميغان ماركل مع العائلة المالكة
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وثائقي جديد يكشف تحديات الأمير هاري وميغان ماركل مع العائلة المالكة

فن

2024-11-23 | 08:17
وثائقي جديد يكشف تحديات الأمير هاري وميغان ماركل مع العائلة المالكة
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Aljadeed
وثائقي جديد يكشف تحديات الأمير هاري وميغان ماركل مع العائلة المالكة

تستعد شبكة ZDF الألمانية لعرض فيلم وثائقي بعنوان “هاري – الأمير المفقود” يوم 3 ديسمبر.

يعد الفيلم بكشف معلومات مثيرة عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، ويركز على صراعات هاري داخل العائلة المالكة بعد انفصاله عنها في 2020.
يتناول الفيلم الوثائقي “هاري – الأمير المفقود” العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالعائلة المالكة البريطانية، حيث يستعرض التحديات التي واجهتها العائلة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك التحديات الصحية التي يعاني منها الملك تشارلز والأميرة كيت بسبب إصابتهما بأمراض خطيرة.
كما يسلط الضوء على صراع الأمير هاري مع دوره التقليدي “كاحتياطي”، وتأثير ذلك على علاقته بأسرته الملكية وما سببه من انقسامات داخل العائلة، ويبرز الفيلم التوترات المستمرة بين التقاليد الملكية الراسخة ورؤية هاري الشخصية حول مستقبله ودوره في النظام الملكي.
الفيلم من إخراج المخرجة الحائزة على جوائز أولريك جرونوالد، التي قادت فريق الإنتاج لتوثيق حياة الزوجين، حيث تم التصوير بين كاليفورنيا ونيويورك، وأجرى الفريق مقابلات مع مصادر مقربة من الأمير هاري وميغان.
 

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