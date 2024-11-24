اليكم تفاصيل حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم في الرياض

وأعلن الملحن المصري عمرو مصطفى، عن موافقة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ على إقامة ليلة تكريم لإحياء ذكراه تتخللها استعادة لأبرز أعماله الموسيقية التي لا تزال محفورة في أذهان الجمهور.وقال مصطفى، في منشور له عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم. وحرصاً منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليداً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وقد وافق على الفور بكل تقدير."وأضاف مصطفى: "سنعلن عن التفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه، وسيقوم زملاؤه بعمل عمرة عنه".