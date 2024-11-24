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دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.. صورة رومانسية جمعتهما في دبي
دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.. صورة رومانسية جمعتهما في دبي
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دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.. صورة رومانسية جمعتهما في دبي

فن

2024-11-24 | 09:54
دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.. صورة رومانسية جمعتهما في دبي
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Aljadeed
دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد خطيبها آلان سعد.. صورة رومانسية جمعتهما في دبي

تصدر اسم الشيف دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة رومانسية لها مع خطيبها آلان سعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، عايدت دانا الحلاني خطيبها آلان سعد بمناسبة عيد ميلاده. وشاركت الجمهور صورة معه عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على انستغرام وهي تحتضنه برومانسية واضحة.
ووجهت دانا رسالة عبر تعليقها قالت فيها: "الاحتفال بالشخص الذي يجعل قلبي يبتسم كل يوم وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمال الثنائي ومدى حبهما لبعضهما البعض.

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