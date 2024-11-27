الكشف عن روتين جورجينا رودريغيز الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها

أثارت الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية الأخيرة حول حقيقة انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد حوالى عامين من الارتباط الرسمي وظهورهما معاً في العديد من المناسبات.