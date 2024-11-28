بالفيديو - ديميت أوزديمير تخطف الانظار في مهرجان ضيافة وتتكلم بالعربية

وتألقت النجمة التركية بفستان أحمر طويل بدت فيه كالأميرات،وخلال تسلمها الجائزة تحدثت ديميت بالعربية قائلة: "بشكركم من كل قلبي على التكريم العظيم، شكرًا."

وعرفت ديميت في العالم العربي من خلال عدة أعمال من بينها "الطائر المبكر" و"منزلي" وغيرها.