بالفيديو - ديميت أوزديمير تخطف الانظار في مهرجان ضيافة وتتكلم بالعربية

وتألقت النجمة التركية بفستان أحمر طويل بدت فيه كالأميرات،وخلال تسلمها الجائزة تحدثت ديميت بالعربية قائلة: "بشكركم من كل قلبي على التكريم العظيم، شكرًا."
وعرفت ديميت في العالم العربي من خلال عدة أعمال من بينها "الطائر المبكر" و"منزلي" وغيرها.
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وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص عبر منصة "X" رسالة الى جمهورها في الكويت قبل الحفل المقرر أن تحييه يوم غد الجمعة على مسرح "أرينا الكويت"، عبّرت خلالها عن سعادتها بإحياء الحفل.
أثارت الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار حول انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد عامين من الخطوبة، خرجت الفنانة الشابة لتؤكد الخبر.
شهدت ثاني الحلقات المباشرة من برنامج “أرابز غوت تالنت”، ومواهب مثيرة، فضلاً عن المواقف الطريفة بين أعضاء لجنة التحكيم.