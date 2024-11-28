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اصالة نصري تتسبب بانهيار سيدة امام الجميع
اصالة نصري تتسبب بانهيار سيدة امام الجميع
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اصالة نصري تتسبب بانهيار سيدة امام الجميع

فن

2024-11-28 | 07:40
اصالة نصري تتسبب بانهيار سيدة امام الجميع
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Aljadeed
اصالة نصري تتسبب بانهيار سيدة امام الجميع

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر احدى معجبات الفنانة السورية اصالة نصري، خلال استعدادها لرؤية فنانتها المفضلة لأول مرة.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تجهش بالبكاء، معبرة عن حبها الكبير للفنانة اصالة نصري، بانتظار اللحظة التي تراها فيها على المسرح خلال احياء الأخيرة احدى الحفلات.

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