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إعلامية شهيرة تخسر توأمها وتودعهما بكلمات مبكية
إعلامية شهيرة تخسر توأمها وتودعهما بكلمات مبكية
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إعلامية شهيرة تخسر توأمها وتودعهما بكلمات مبكية

فن

2024-11-28 | 07:49
إعلامية شهيرة تخسر توأمها وتودعهما بكلمات مبكية
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Aljadeed
إعلامية شهيرة تخسر توأمها وتودعهما بكلمات مبكية

أعلنت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام، خبر وفاة توأمها بعد انتظار طويل، حيث عبرت عن حزنها الشديد، في منشور مؤثر لها على صفحتها الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلقت سالي على ما أصابها، بأنها فقدت أغلى ما تملك بعد عامين من الصبر والانتظار، وطلبت الدعاء من متابعيها.
ووجهت سالي رسالة قوية إلى جميع الأشخاص الذين انتقدوها سابقًا لعدم الإنجاب، مؤكدة أنهم لا يعلمون بمعاناتها وأحلامها، كما انتقدت الضغط الاجتماعي الذي يتعرض له الكثير من الأزواج للإنجاب، مؤكدة أن هذا الأمر شخصي للغاية، ويجب ألا يتدخل فيه أحد.
وكتبت سالي في منشور على حسابها عبر انستغرام: "قدر الله وما شاء فعل من كام يوم 🤲..وده بعد سنتين انتظار التوأم اللي كان نفسي فيهم أوي يا رب.. سنتين صبر وانت مفيش قدامك غير الصبر زي أي رزق والحمد لله أن اختباري كان في الصبر وبس، مش أكتر وكنت طالباها تيجي من عند ربنا خالص، ومن غير تدخل دكاترة.. الحمدلله على نعمة الأخذ بعد العطاء.. يا رب فقدت أغلى ما ليا .. واللي كان هيكون ليا".

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