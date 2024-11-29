ممثلة مصرية شهيرة تثير الجدل بسبب قبلتها لـ ابنها.. الجمهور غاضب وهي ترد

تصدر اسم الممثلة المصرية هاجر الشرنوبي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصور التي انتشرت مع ابنها عبر السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، تعرضت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي لانتقادات واسعة طالتها بشأن نشر صور لها مع ابنها، مؤكدةً في تعليقها أنها ستظل تُعبّر عن محبتها له، معلنة أن أي شخص يجد مشكلة في ذلك عليه "أن يذهب للعلاج.

واحتفلت هاجر الشرنوبي مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وتوجهت له برسالة قائلة: "صورة كل عيد ميلاد ابني حبيبي اللي شقيت وتعبت فيه 13 سنة. هفضل أحضنه وابوسه حتى لما يبقى أب وأي حد شايف فالصور دي أي عيب يروح يتعالج. في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا".

ونشرت هاجر الشرنوبي مجموعة صور أخرى، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "كل سنة وأنت طيب يا أحلى حاجة في حياتي… أخويا وصاحبي وابني حبيبي… كل سنة وانت القوس اللي رشق فقلبي من يوم ما أتولد ابن عمُري... دعواتكم بالنجاح وصلاح الحال وربنا يفرح قلوبكم بأولادكم جميعا وماتنسوش ما شاء الله علشان لسه فاكين الجبس والنبي".