شيرين عبد الوهاب في ورطة بسبب ما قالته عن محمد رحيم

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا مميزًا ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت، وذلك على مسرح لرياضة المحركات صُمم خصيصًا للحفل، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".



ويعد هذا الحفل الأول لـ شيرين في المنطقة، بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث رافقها خلال الحفل فريق عمل ألبومها الأخير، الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.

وبدأت شيرين الحفل بأغنية "حبيبي نساي"، وتلتها بـ"صبري قليل"، "مين اختار"، "زمان"، "ليلي يا ليل"، "الوتر الحساس"، وعندما وصلت الى أغنية "مشاعر"، عرضت صورًا للملحن المصري الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة.

وأظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني، الا انها أخطأت وهي تطالب جمهورها بقراءة الفاتحة عن روحه، اذ قالت: "محمد رحيم اللي عامللي مشاعر، وصبري قليل والوتر الحساس وأنا في الغرام.. يا رب تروح له إن شاء الله معلش.. خلينا نعمل سيئة جارية".

وعلى الفور، تداركت شيرين الخطأ، فاعتذرت قائلة: "يا جماعة محدش يخليني أتكلم في المايك، حسنة جارية، والله العظيم هيسيبوا كل حاجة ودي هتبقى تريند دلوقتي"، مضيفة: "يا جماعة أنا اتلخبطت، يا ريت اللي ينزل الفيديو اللي فيه ده أنا بعتذر، بلاش تخلوني أتكلم أنا فضيحة".

شيرين طلعت في حفلتها وغنت للمرحوم لبقاله يومين متوفى محمد رحيم وقالت (تعالو نعمل سيئه جاريه!) بجد الست الفلاحه دي اللي بيئه اصلا مش ممكن تكون صوت مصر قله احترامها واساءتها لكل اللي حبوا محمد رحيم مش مقبوله #شيرين_في_الكويت 🤬🤬 pic.twitter.com/CY2SxkAbxy — Safia (@KhatakEllash) November 29, 2024