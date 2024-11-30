مرض ابنة خالد سليم يتصدر وهذا ما طلبه من الجمهور

أعلن الفنان المصري خالد سليم تعرض ابنته، خديجة، لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





عبّر خالد سليم عن قلقه الشديد على ابنته عبر حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام،" حيث نشر مجموعة من الصور لهما معاً داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري"، وعلق عليها بعبارات مؤثرة تعكس حبه واهتمامه بها.



وكتب خالد متأثرا: حبيبة قلبي والله ياريت أنا وانتي لا، لازم أغنيلك يعني علشان تفوقي يا ديچا، ألف سلامة عليكي يا حبيبة بابا ربنا يكمل شفاكي على خير.