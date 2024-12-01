كريستيانو رونالدو في موقف محرج بعد خسارته مليون دولارا امام معجب سعودي

تصدر اسم النجم العالمي ولاعب النصر السعودي الاسطورة كريستيانو رونالدو محركات البحث والتريند بعد ان خسر مليون دولارا امام احد معجبيه .



وفي تحدٍّ فريد من نوعه، فاز أحد مشجعي كريستيانو رونالدو يدعى خالد وهو سعودي الجنسية بمليون دولار بعد مشاركته في تحدي تغلب فيه على الاسطورة في أحدث فيديو لنجم اليوتيوب جيمي Jimmy " الشهير بـ مستر بيست".



يذكر ان رونالدو قد بدأ رفع مقاطع على قناته في يوتيوب، وقد تعاون الاثنان في فيديوهات أخرى أيضًا تم رفعها على قنواتهما.