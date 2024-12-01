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فنانة مصرية شهيرة تحتفل بزفافها على البحر .. لقطات رومانسية إلى العلن
فنانة مصرية شهيرة تحتفل بزفافها على البحر .. لقطات رومانسية إلى العلن
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فنانة مصرية شهيرة تحتفل بزفافها على البحر .. لقطات رومانسية إلى العلن

فن

2024-12-01 | 06:21
فنانة مصرية شهيرة تحتفل بزفافها على البحر .. لقطات رومانسية إلى العلن
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تحتفل بزفافها على البحر .. لقطات رومانسية إلى العلن

تصدر اسم الفنانة المصرية ثراء جبيل الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري في مصر، وذلك بعد عام من عقد قرانهما في الولايات المتحدة.

الحفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، ليكون مناسبة خاصة تجمع الأحبة في لحظة فرح عميقة.
ومن جانبها، شاركت دينا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري، صورًا ومقاطع فيديو من الزفاف، التي سرعان ما انتشرت بين متابعيها، وتلقت ثراء والممثل الشاب تهاني حارة ومباركات من الأصدقاء والمحبين على هذه الخطوة السعيدة.
هذا وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية ثراء جبيل بزواجها على الفنان المصري مختار الديناري في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ساعات من إعلانهما عقد قرانهما.

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