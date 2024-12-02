هيفاء وهبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وفيديو يوثق الـ "نيو لوك"

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
أثارت الفنانة و اليوتيوتر السورية بيسان اسماعيل الجدل، وذلك بعد تصرفها الأخير برفقة خطيبيها اليوتيوبر محمود ماهر تجاه ما يحصل في سوريا
تحت شعار "روح الإتحاد" تحتفل دولة الإمارات العربية اليوم بعيد الإتحاد الـ 53، والذي يصادف في 2 ديسمبر من كل عام. وتفاعل عدد من نجوم الإمارت و الوطن العربي مع هذه المناسبة الوطنية من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا.
بعدما سحبت السلطات المتخصصة في الكويت الجنسية من الفنانين نوال الكويتية و داوود حسين و الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، علقت الفنانة شمس الكويتية على الموضوع عبر حسابها على “اكس” بكلمات جعلت خلافها السابق مع الفنانة الإماراتية أحلام يعود إلى الواجهة من جديد.