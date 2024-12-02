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هيفاء وهبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وفيديو يوثق الـ &quot;نيو لوك&quot;
هيفاء وهبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وفيديو يوثق الـ "نيو لوك"
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هيفاء وهبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وفيديو يوثق الـ "نيو لوك"

فن

2024-12-02 | 07:08
هيفاء وهبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وفيديو يوثق الـ "نيو لوك"
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Aljadeed
هيفاء وهبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وفيديو يوثق الـ "نيو لوك"

​فاجأت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها بتغير جذري في ملامحها حيث نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 
وأطلت هيفا في الفيديو بلوك جديد حيث ظهرت بشعر بني مجعد أقصر من المعتاد وبغرة على جبينها.
وارتدت هيفا فستانا طويلا مع قفازين باللون الفضي، وذلك بمناسبة اقتراب أعياد نهاية السنة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أهلا بكانون الأول".

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