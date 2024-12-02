تهاني النجوم بـ عيد الإتحاد الـ 53 لدولة الإمارات

تحت شعار "روح الإتحاد" تحتفل دولة الإمارات العربية اليوم بعيد الإتحاد الـ 53، والذي يصادف في 2 ديسمبر من كل عام. وتفاعل عدد من نجوم الإمارت و الوطن العربي مع هذه المناسبة الوطنية من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا.





وعلقت أحلام على صورة جمعت ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بعد أن وصل ولي العهد السعودي الى الإمارات في زيارة خاصة شكلت دفعة جديدة إلى العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما "يا مرحبا بعيوننا في #العين #اليوم_الوطني_الاماراتي_53 ".

وأيضا كتبت نانسي عجرم على إكس: "اتحاد قوته تزداد… 🇦🇪 كل عام ودولة الإمارات رائدة بأبنائها وإنجازاتها".

أيضا رامي عياش وجه تهنئة للإمارات بهذه المناسبة من خلال تغريدة على إكس قال فيها: "أمنٌ وسلامٌ لدولةٍ يليق بها النجاح وأرضٍ تنبض بالحياة".

راشد الماجد كتب على اكس ايضا :"كل عام و دار زايد دار المحبة بألف خير".