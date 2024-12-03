قضية ذبـ ـح الطالبة المصرية نيرة أشرف الى الواجهة.. أسرتها تهدد مايان السيد وهذه التفاصيل

عادت قضية ذبح طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف للواجهة مجددا، بعد عام ونصف من تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل.

وفي التفاصيل، هددت أسرة الضحية بملاحقة فنانة مصرية كشفت عن تجسيدها لدور نيرة في مسلسل يعرض قريبا.

فقد ظهرت الفنانة المصرية مايان السيد في البرومو الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر عرضه بدءا من الخميس المقبل، ليتبين أنها ستجسد دور الطالبة التي قتلت أمام بوابة الجامعة على يد زميلها محمد عادل.

وتصدر اسم مايان السيد الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ربط اسمها باسم الطالبة نيرة أشرف.

وحسب ما كشف من أحداث المسلسل، فإن السيد ستتناول رحلة الطالبة من مدينتها وحتى أبواب الجامعة، لحضورها امتحاناً بالكلية قبل انهاء حياتها أمام الجميع.

ورغم أن بث المسلسل لم يبدأ بعد ولم يصدر عن الفنانة ما يوضح أنها ستجسد دور نيرة، إلا أن محامي عائلة الفتاة هدد بملاحقة الفنانة المصرية قانونيا.

وقال المحامي خالد عبد الرحمن إنه إذا كان خبر تجسيد شخصية وقضية أشرف ضمن أحداث المسلسل صحيحا، فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا العمل من مؤلف ومخرج وممثلة، مضيفا أن تجسيد دور نيرة لا يجوز دون موافقة كتابية من والدها ودفاعها.

بدورها كتبت شروق أشرف، شقيقة الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع على "فيسبوك"، أنه لا يجوز تجسيد دور شقيقتها دون إذن الأسرة، مهددة برفع دعوى قضائية لإلغاء عرض المسلسل.