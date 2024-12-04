ما حقيقة ترويج بهاء سلطان للممنوعات في أغنيته الجديدة؟

والأغنية التي حققت ما يزيد عن الـ 1.5 مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة من طرحها عبر قناة شركة روتانا على موقع يوتيوب، تقول كلماتها: "كإنك مسكن، وكل أما يخلص بموت، أو زي المخدر اللي بتعاطاه من كتر الضغوط ،يمكن بعدك عني تعبني لكني دلوقتي مبسوط".ومن جهته رد المنتج سعيد إمام مدير شركة روتانا على الاتهام الموجه إلى صناع الأغنية، وقال: "اتهام غير صحيح أكيد، المعنى المقصود، غير كده خالص!".ويشار الى أن الأغنية كان اسمها في البداية "اعراض إنسحاب"، قبل أن يتم تعديله، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع وميكس حاتم محسن، وإنتاج روتانا ميوزيك.