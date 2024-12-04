واستمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال الإعلامية رضوى الشربيني في البلاغ المقدم منها ضد البلوجر عبدالله محمد، صانع محتوى قناة "خليك راجل"، تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بها بغرض زيادة نسب المشاهدات، ووصفها بـ"الكلبة دونجلة".وأرفقت الشربيني مع البلاغ مقاطع فيديو صادرة عن البلوجر، تحتوي على ألفاظ سب وقذف وإهانة شخصية، مما تسبب لها في قلق نفسي وانزعاج.يُذكر أن عبدالله محمد المعروف بصانع محتوى "خليك راجل"، يقدّم فيديوهات تتناول قضايا تخص الرجال، بما في ذلك موضوعات عن الحياة الزوجية وقضايا السوشيال ميديا، وأطلق حملات تتعلّق بحماية الرجال من التحرش، وهاجم الشربيني في إحدى الحلقات التي عنونها بـ"دونجلة المتعقدة".