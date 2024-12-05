طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الرومانسية: أنتِ أعظم هدية منحني إياها الله

وفي التفاصيل، نشر طوني عيسى مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، أطل فيه مع زوجته الحامل وابنته وعلق عليه قائلا: "عيد ميلاد سعيد، يا أغلى ما أملك. أنتِ أعظم هدية منحني إياها الله، وما زلتِ تمنحينني أعظم الهدايا يومًا بعد يوم. أحبكِ أكثر مما يمكن أن تعبّر عنه الكلمات، وأعدك بأن أكون دائمًا بجانبك، داعمًا ومحبًا، لكِ ولتاليا ولصغيرنا الذي نتوق جميعًا لرؤيته..كل عام وأنتِ أجمل وأحن وأقرب إنسانة إلى قلبي."

يُذكر ان طوني وزوجته كشفا مؤخرا انهما ينتظران طفلهما الثاني.