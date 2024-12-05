تصرف لافت من نادين الراسي تجاه طليقها جيسكار ابي نادر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء نادين وطليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر خلال تقديم الأخير واجب العزاء، الا ان اللافت كان تصرف نادين تجاهه، حيث باردت بالسلام عليه رغم الخلافات بينهما، لا سيما انه السبب في حرمانها من رؤية أولادها بعد طلاقهما.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بتصرف نادين واكدوا على انسانيتها ورقيها رغم الأذى الذي تعرضت له من طليقها.هذا وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، خلال العزاء الذي أُقيم لناهي سنان شقيق زوجها المنتج اللبناني جمال سنان.