اليكم سبب اختيار كيت ميدلتون اللون العنابي خلال استقبال أمير قطر وزوجته

والتقت كيت وويليام بأمير قطر وزوجته في مسكن خاص، قبل الذهاب معًا بالسيارة إلى عرض حرس الخيالة، حيث استقبلهما الملك تشارلز.على صعيد الإطلالة، تألقت أميرة ويلز بمعطف عنابي من توقيع دار “ألكسندر ماكوين”، وقبعة من تصميم سحر ميلينيري، وتزينت بمجوهرات تعود إلى الملكة إليزابيث.ووصفت مجلة people، أميرة ويلز بأنها تتمتع بمهارة في ارتداء الملابس الدبلوماسية، حيث جاء قرارها بارتداء اللون العنابي تكريماً لعلم قطر، إلى جانب عقد اللؤلؤ المكون من أربعة صفوف وأقراط اللؤلؤ المتدلية من مجموعة الملكة إليزابيث، إذ إن اللونين العنابي والأبيض هما لونا العلم القطري.